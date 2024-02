As revelações deste domingo (18) para Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Libra

Para este fim de semana seus números da sorte são 23 e 90, e a abundância chegará até você nas cores azul e amarelo. Renove a energia do seu quarto e livre-se daquilo que não utiliza e só acumula energias pesadas ao seu redor. É hora de voltar a estudar ou dar uma guinada inesperada em sua carreira.

Escorpião

Cuide do seu corpo como um templo, preste atenção a possíveis problemas digestivos ou gastrite. Uma visita ao médico não faria mal nenhum para evitar qualquer desconforto, é melhor tomar precauções. Seus números da sorte são 21 e 33, e branco e vermelho são as cores da abundância.

Sagitário

Um curso de idiomas ou mídias sociais abrirá portas para novas oportunidades em sua carreira profissional. Aproveite ao máximo este momento para adquirir novos conhecimentos. Amarelo e azul são as cores da abundância e seus números da sorte 08 e 13.

Capricórnio

Você terá sorte com os números 30 e 66, e tente usar mais as cores vermelho e branco para estimular a abundância. A mensagem do seu anjo da guarda é ‘busque a perfeição dentro de você, invocando todos os dias o quão feliz e abençoado você é pela graça de Deus

Aquário

Tenha cuidado com jogos extremos e seja mais cauteloso com acidentes. Você terá sorte com os números 01 e 15, e usará mais as cores laranja e azul para estimular sua energia positiva. Um amor do passado espera que você volte, pense bem na sua decisão.

Peixes

Para este fim de semana, seus números da sorte são 08 e 34, e a abundância chegará até você nas cores verde e vermelho. Momento de compras e mudança de visual, renove sua imagem e sua energia para atrair o positivo para sua vida. Você viaja para visitar um amor verdadeiro e fortalecer o relacionamento.

Com informações do site Nueva Mujer