Traz muitos benefícios: a razão pela qual os cães se deitam ao sol

Em muitos lares, é comum observar como os cães correm para qualquer área iluminada por um raio de sol que entra pela janela. No entanto, embora esse comportamento possa parecer inofensivo, especialistas veterinários alertam sobre os riscos da exposição excessiva ao sol para os animais de estimação.

A vitamina D, essencial para o desenvolvimento ósseo e o funcionamento adequado do organismo, também é importante para os cães. Ela facilita a absorção de cálcio e fósforo, prevenindo doenças do sistema esquelético. No entanto, devido ao pelo que cobre o corpo deles, os cães não podem absorver a vitamina D diretamente, então eles lambem suas patas e outras partes do corpo depois de se exporem ao sol, convertendo a vitamina em óleo para o organismo.

Além disso, a luz solar promove a produção de serotonina, atuando como um antidepressivo natural que melhora o humor do cão. Também facilita a secreção de melatonina, um hormônio que regula o seu ciclo de sono, melhorando a qualidade do descanso. Apesar desses benefícios, os donos de animais de estimação devem ter cuidado e limitar a exposição ao sol, especialmente em cães com pelos brancos, curtos ou muito curtos, que são mais propensos a queimaduras ou insolação.

É importante que os donos de cães estejam cientes dos riscos associados à exposição excessiva ao sol, advertem os especialistas em saúde animal. Os cães podem sofrer queimaduras solares, desidratação e até mesmo golpes de calor se sua exposição ao sol não for controlada adequadamente, especialmente durante as horas de intenso calor do dia.

Cães ao sol É normal que os cães tomem sol. / Foto: Pixabay

Nesse sentido, os especialistas recomendam que os cães tomem sol de forma moderada e nas horas menos quentes do dia, como de manhã cedo ou à tarde. Além disso, é fundamental fornecer acesso a áreas com sombra e água fresca para evitar a desidratação.

Os proprietários de animais de estimação devem estar atentos aos sinais de desconforto em seus cães, como respiração excessiva, letargia ou vermelhidão na pele. Se notarem algum desses sintomas, é importante levar o cão imediatamente para um local fresco e sombreado e oferecer água para beber.