Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Cartas 35 e 36

A dor de nenhuma partida ou ruptura dura uma vida inteira e muitas vezes é importante saber se curar com fé para poder abrir caminhos muito melhores. Você tem uma poderosa nova jornada e deve começar a percorrer, seguindo em frente.

Virgem – Cartas 30 e 17

A boa sorte e as boas oportunidades são confirmadas em seu caminho, pois existe muito merecimento. Mantenha a luta e o equilíbrio, principalmente emocional, para poder colher os melhores frutos.

Libra – Cartas 16 e 34

Momento de vibrar com a felicidade do amor e das alegrias que movimentam a vida. Não entre mais em melancolia por qualquer coisa e seja quem rega essa fonte positiva com um sorriso, uma palavra e um gesto divertido.

Escorpião – Cartas 15 e 3

Viagens e mudanças podem chegar em sua vida, mas o apego ao passado ou notícias daquilo que algum dia já se foi do seu caminho, podem atrasar suas decisões ou deixá-lo cego para as oportunidades. É hora de desapegar e se aventurar no novo.