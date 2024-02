Uma norte-americana resolveu fazer um teste de DNA e descobriu que sua família é era bem maior do que imaginava.

Como detalhado pelo portal LeoDias, o exame revelou que Victoria Hill tem 22 irmãos, no total.

No caso, outro fato estranho acabou repercuntindo, sendo um ex-namorado também ser seu irmão.

Para a descoberta, ela comprou um kit de exame de DNA e enviou para a análise.

Após a conclusão, Victoria descobriu a quantidade de irmãos e que seu pai é um médico, Burton Caldwell.

O doutor disse que o procedimento pelo qual a mãe de Victoria engravidou teria sido com sêmen doado.

Mas seus recém-descobertos irmãos contaram que Caldwell é suspeito de usar o próprio sêmen para concluir os procedimentos, sem o consentimento das pacientes.

Mulher faz teste de DNA e descobre ter 22 irmãos, incluindo seu ex

Ainda de acordo com as informações, o relacionamento que ela teve com o irmão sem saber foi durante o colégio.

À CNN, ela disse: “Fiquei traumatizada com isso. Agora estou vendo fotos de pessoas e pensando, bem, se ele é meu irmão, qualquer um poderia ser meu irmão”.

Com informações do portal LeoDias