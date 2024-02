Isto é o que você deve fazer se quiser beber álcool sem ficar embriagado

As bebidas alcoólicas são uma parte comum de muitas celebrações e eventos sociais, proporcionando às pessoas uma maneira de relaxar e desfrutar do momento. No entanto, é importante consumi-las com moderação e estar ciente dos possíveis efeitos negativos na saúde que podem surgir quando se bebe em excesso.

Um dos efeitos mais conhecidos do consumo excessivo de álcool é a ressaca. Essa condição pode ser acompanhada de sintomas como dor de cabeça, náuseas, ansiedade, fadiga, sede e irritabilidade, o que pode afetar negativamente a qualidade de vida e o bem-estar geral.

Embora existam alguns remédios caseiros que podem ajudar a aliviar os sintomas da ressaca, é importante lembrar que a melhor maneira de preveni-los é beber com moderação e manter-se hidratado enquanto se consome álcool.

Além disso, fatores como a frequência de consumo, o sexo, a altura e o peso de uma pessoa podem influenciar na rapidez com que ela se embriaga e na gravidade dos efeitos do álcool.

A alimentação também desempenha um papel importante na forma como o corpo metaboliza o álcool. Alimentos como aqueles ricos em gorduras e proteínas podem ajudar a retardar a absorção do álcool na corrente sanguínea, o que pode reduzir a probabilidade de embriaguez rápida.

Dicas para não ficar bêbado tão rápido

No mundo das redes sociais, há uma abundância de conselhos e truques que as pessoas compartilham na esperança de beneficiar os outros. Um fenômeno recente surgiu no TikTok, onde os usuários compartilharam como tomar uma colher de sopa de azeite de oliva antes de beber álcool os ajudou a evitar ficar embriagados.

De acordo com especialistas em saúde, o azeite de oliva é rico em ácidos graxos ômega-3 e vitamina E, o que o torna um remédio caseiro que, segundo a ciência, pode ajudar a prevenir a ressaca associada ao consumo de álcool.

Por outro lado, têm-se popularizado mitos e crenças sobre os laticínios como uma forma de contrabalançar os efeitos negativos do álcool. Algumas pessoas acreditam que beber um copo de leite antes de consumir bebidas alcoólicas pode aliviar a sensação de peso e melhorar a hipoglicemia, de acordo com os especialistas.

Da mesma forma, para retardar a absorção do álcool na corrente sanguínea, é recomendável consumir carboidratos e proteínas antes de começar a beber. Isso pode ajudar a evitar uma intoxicação rápida e excessiva.