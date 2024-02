Feng Shui: de que cores devem ser as lençóis da sua cama para dormir muito melhor

Um dos lugares mais importantes para equilibrar as energias em nossa casa, de acordo com o Feng Shui, é o quarto.

Os princípios desta filosofia milenar podem ajudar-te a colocar móveis e ter os espaços organizados. Também determinam quais cores deves utilizar no quarto para dormir melhor.

A especialista em Feng Shui, Susana Amorín, oferece vários conselhos para aplicar essa filosofia no quarto:

Use cores suaves: decore o quarto com tons que tragam tranquilidade, como creme, terrosos, bege e pastel.

Evite cores escuras e aquelas que são muito intensas: as primeiras podem te levar pra um estado de melancolia enquanto as segundas podem te deixar muito agitado.

Coloque a cama corretamente: deve estar o mais centralizada possível, junto a uma parede e com uma cabeceira de madeira, se possível. Não a coloque entre uma porta e uma janela ou sob uma claraboia.

Coloque duas mesinhas de cabeceira: ter um móvel de cada lado da cama dá uma sensação de equilíbrio.

Afaste-se dos aparelhos elétricos: é melhor remover televisores e computadores do quarto, focando o uso do ambiente no descanso e relaxamento.

Tenha cuidado com o espelho: o Feng Shui não recomenda ter um espelho no quarto, especialmente se você se refletir nele ao dormir.

Preste atenção a todos os sentidos: o quarto deve ser agradável aos olhos, com uma iluminação suave, mas também aos outros sentidos. Procure texturas que você goste e uma fragrância relaxante para o quarto, por exemplo.

Cores dos lençóis da cama

De acordo com os especialistas em Feng Shui, as cores do seu quarto “estabelecem o tipo de relacionamento de casal”. Além disso, aponta que se você não tem um parceiro, a roupa de cama pode influenciar para que a pessoa ideal se aproxime da sua vida e surja uma conexão.

A filosofia recomenda cores suaves e neutras, embora seja possível recorrer a cores vivas nos lençóis, cortinas e outros têxteis.

Combinando lençóis de cor branca

O branco reflete a luz e amplia os espaços. Além disso, é a cor da pureza e oferece tranquilidade. Se você quer ter um quarto aconchegante, pode usar lençóis brancos, mas se todo o quarto tiver essa cor, transmitirá frieza. Por isso, você deve adicionar elementos naturais, como plantas de interior e móveis de madeira, para criar um contraste agradável. Lembre-se de que existem variações com as quais você pode brincar, como o branco sujo, o branco osso e o branco creme.

Cor neutra como bege

O bege se destaca entre as cores neutras usadas na decoração de interiores. É ideal para um quarto relaxante e simples, pois combina bem com outras tonalidades mais vivas. Além disso, possui nuances que proporcionam um toque de calor e contribuem para criar um espaço harmonioso para um bom sono. Ele traz equilíbrio e conforto.

Lençóis cinza no quarto

De acordo com o Feng Shui, o cinza representa o conhecimento, a serenidade e a elegância. É outra cor neutra que contribui para criar um espaço seguro e protegido das más energias. Opte por um tom claro, ligado à calma, para descansar melhor.

Arriscando com o vermelho

O Feng Shui indica que o vermelho é a representação do fogo. Está associado ao amor, paixão e sexualidade, podendo potenciar o romance.

Não se deve abusar de cores vivas como esta na decoração do quarto de dormir devido à sua intensidade, pois isso poderia desequilibrar a balança entre as duas funções do quarto: descanso e relações sexuais.