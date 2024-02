Descubra quais são as cores em tendência para renovar o ambiente do seu quarto

Quando você busca renovar o estilo do seu quarto sem desequilibrar o seu orçamento, a pintura se torna sua melhor companheira. Com uma ampla gama de cores da moda disponíveis, é possível criar um ambiente elegante, acolhedor e relaxante no seu lugar de descanso.

A escolha de cores tranquilas que transmitam serenidade é fundamental no quarto. Os tons mais recomendados para alcançar esse efeito incluem azuis, verdes, cinzas e brancos, todos eles em tendência para as paredes do quarto.

O azul, em todas as suas tonalidades, é uma opção em alta. Os azuis claros ou médios são recomendados especialmente por sua capacidade de promover a calma e reduzir a frequência cardíaca. Estudos têm demonstrado que essa cor pode melhorar a qualidade do sono ao evocar a tranquilidade do céu e do mar.

Os verdes, tanto claros como profundos, são outra opção popular para criar um ambiente alegre e vital no quarto. Um tom verde floresta, combinado com tons de areia, pode trazer a natureza para o seu quarto.

Os tons de cinza, como cinza claro, cinza escuro e azul acinzentado, são ideais para esta temporada. Para evitar que o ambiente se torne monótono, recomenda-se brincar com a roupa de cama em tons como mostarda, rosa ou verde, criando cenas atemporais de serenidade.

O branco, um clássico atemporal, traz amplitude e luminosidade ao quarto. Combina facilmente com qualquer estilo decorativo e acessórios, mas para adicionar personalidade, sugere-se pintar a parede da cabeceira em um branco linho com toques de marrom para gerar calor.

Ao escolher as cores para o seu quarto, é importante evitar dois erros comuns: deixá-lo completamente branco ou usar tonalidades muito intensas. Recomenda-se selecionar pelo menos duas cores para criar contraste e profundidade, seja através de uma paleta monocromática ou complementar.

Os tons suaves são ideais de acordo com a psicologia das cores, especialmente em quartos pequenos, onde é necessário criar uma sensação de amplitude. A seleção de cores deve levar em consideração as dimensões e a iluminação do ambiente, optando por tons mais escuros e frios se houver muita luz natural, ou cores mais claras e quentes se a luz natural for limitada.