Com essas dicas, você poderá remover o mau cheiro da areia dos gatos

Os gatos são animais domésticos muito populares em todo o mundo. São conhecidos pelo seu pelo suave e fofo, seus olhos grandes e brilhantes, e sua personalidade independente.

Ao contrário dos cães, os gatos são animais solitários por natureza. Muitas vezes preferem passar tempo sozinhos ou com outros gatos em vez de interagir com humanos. No entanto, isso não significa que não sejam carinhosos. Muitos gatos desfrutam da companhia humana e podem ser muito amorosos e afetuosos com seus donos.

Além disso, os gatos são animais muito limpos. Passam a maior parte do tempo se lambendo para manter sua pelagem macia e brilhante. Também são especialistas em caça, o que os torna excelentes companheiros para aqueles que vivem em áreas rurais ou têm problemas com pragas em casa.

Em relação à saúde, os gatos são animais muito resistentes e podem viver até 20 anos se forem cuidados adequadamente. É importante garantir que eles tenham uma dieta equilibrada, se mantenham ativos e recebam atenção veterinária regular para prevenir doenças e mantê-los saudáveis.

A cor dos gatos nos sonhos é a chave para entender seu significado | (the3dragons/Unsplash)

Assim você poderá eliminar o mau cheiro da areia

O primeiro a ter em conta é que a urina dos gatos tem um cheiro muito penetrante, que só pode ser combatido com a higiene. Por isso, recomenda-se fazer dois tipos de limpezas às caixas de areia, uma diariamente e outra semanalmente.

Na manutenção diária, os grumos devem ser removidos com a ajuda de uma pá filtradora. Isso deve ser feito diariamente porque, se muitos dias passarem, a areia impregnada de urina adere à caixa de areia formando uma espécie de crosta com um cheiro muito ruim.

Com o mesmo instrumento, as fezes devem ser removidas, tendo o cuidado de não deixar nenhum resíduo. Após isso, a areia perdida deve ser reposta.

Lembre-se que é recomendado que sempre haja uma camada de no mínimo três centímetros de espessura de areia entre a superfície e o fundo do recipiente.

Os gatos são seres enigmáticos (Freepik)

Se, apesar de manter limpo, o odor persistir, pode adicionar uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio à areia para neutralizá-lo. Isso, juntamente com carvão ativado, pode garantir uma excelente absorção.