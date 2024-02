Cachorros e gatos também podem pegar dengue?

O número de contaminação de pessoas com dengue vem subindo em todo país, especialmente no estado de São Paulo, levantando a preocupação de muitos tutores sobre a possibilidade de seus pets contraírem a doença.

Mas, segundo os veterinários, não há motivos para se preocupar, cães e gatos não são contaminados pelas picadas do mosquito Aedes aegypti. Na verdade, os seres humanos são os únicos animais vertebrados que são hospedeiros do vírus da dengue, zika e chikungunya.

Apesar disso, os mesmos mosquitos que transmitem a dengue para os seres humanos, o Aedes, e também o pernilongo comum, o Culex pipiens, e flebótonos infedtados podem transmitir outras doenças para nossos cães e gatos, como a dirofilariose e a Leishmaniose.

A Dirofilariose é conhecida como Verme do Coração e é mais comum em cães do que em gatos. Os principais sintomas são cansaço, desmaios e convulsões,e seu tratamento é bastante difícil.

Já a Leishmaniose é transmitida aos cães e também ao ser humano pela picada dos mosquitos flebótonos fêmeas e pode se manifestar na forma “tegumentar” ou “cutânea”, gerando basicamente feridas no nariz, boca e garganta ou, em casos mais sérios, no lesões no fígado, baço e medula óssea.

Para prevenir a contaminação dos pets, é necessário tomar as mesmas medidas tomadas contra a dengue: evitar o acúmulo de água parada para não gerar novos criadouros para o mosquito.

No caso das doenças citadas, o período de latência do vírus do organismo do pet é muito grande, então é necessário ficar sempre atento ao comportamento do cachorro ou gato e procurar um veterinário caso haja alguma suspeita.