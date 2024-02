Cabelos: a nova tendência em mechas que todas as famosas querem e deixam o balayage no esquecimento

Chegou a hora de revelar a grande novidade do ano em termos de tendências de mechas. A nova técnica que leva as icônicas mechas balayage um passo além para alcançar estilos mais surpreendentes e favorecedores. French Balayage Pearls.

Balayage Pérolas Francesas: a nova tendência da temporada

O resultado é um cabelo mais iluminado e na moda, com efeito multidimensional. Além disso, essa técnica é ideal para se adaptar a todos os tipos de cabelo, sempre obtendo o resultado mais favorável para cada mulher.

Loiro radiante: é uma das cores mais desejadas, mechas loiras e douradas pelo sol. Graças a essa nova técnica, os loiros conseguem clarear de forma natural e radiante. São obtidos através de contrastes sutis em todo o cabelo, enfatizando os fios da frente e integrando o restante do cabelo com seções mais claras e mais escuras, para que a cor não seja totalmente plana, mas sim multidimensional.

As mechas que destronaram o balayage e se tornaram as favoritas de todos: pérolas de balayage francês

Castanhos com contrastes: é uma das melhores formas de iluminar o cabelo escuro, ideal para a próxima temporada de verão. Ele proporciona um contraste muito forte nas mechas frontais, fazendo com que se destaquem e proporcionem muita iluminação. O restante da cabeleira é sutilmente banhado com reflexos na mesma tonalidade.

Vermelho pérola: as mechas vermelhas pérola têm sido integradas em cabelos castanhos ou morenos, proporcionando maior iluminação, profundidade e vida à cor. Nos fios da frente, o contraste é intensificado para enquadrar perfeitamente as características faciais e adicionar um toque de audácia, sem perder a elegância, sutileza e a grande naturalidade do visual. Sem dúvida, esta é uma das tendências mais originais e atuais para mechas durante o verão.