As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta sexta-feira (16).

Sagitário

Solteiros sagitarianos, fiquem atentos, pois uma paixão inesperada por alguém de Áries ou Virgem está para chegar, deixe-se levar pela ligação natural que surge entre os dois. Se você já está em um relacionamento, tome cuidado com o ciúme e a desconfiança, confie na sua intuição e no seu parceiro, lembre-se que a comunicação é fundamental para superar qualquer obstáculo.

Capricórnio

Você está em um momento de amadurecimento e busca a felicidade em sua vida, leve em consideração que está acostumado a se cercar de pessoas que não te deixam crescer, por isso você deve purificar seu círculo social para ficar com as melhores pessoas que encorajá-lo a se destacar.

Aquário

Prepare-se para curtir três dias cheios de alegrias e agradáveis surpresas. Seu aniversário te enche de energia e positividade, então aproveite para comemorar com seus entes queridos e divirta-se ao máximo. Corte o cabelo e vista roupas novas para renovar as energias nestes dias especiais. Você terá dias muito corridos, com reuniões com seus superiores para analisar mudanças de cargo e novos projetos, e também receberá um bônus inesperado por trabalhos extras.

Peixes

São os melhores dias para colocar suas ideias e ações em prol de construir um futuro melhor, lembre-se que você está no melhor momento para ganhar dinheiro, pois os astros estão a seu favor. Um dia agitado de trabalho e reuniões com seus superiores para analisar possíveis mudanças no projeto e eles lhe oferecerão uma posição melhor, mas tome cuidado ao se envolver romanticamente com pessoas do seu trabalho, pois isso pode causar problemas.

