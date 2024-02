As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (16).

Leão

O melhor lema para o seu signo neste momento é “nunca olhe para trás, é hora de construir o seu presente”, o que implica que você deve deixar o passado para trás e começar a viver intensamente. Você terá energias intensas, o que significa que terá algumas dificuldades no seu trabalho, por isso recomendo tentar resolver tudo da melhor maneira.

Virgem

Não se desespere se os planos não se concretizarem como você deseja, lembre-se que você deve dar tempo para que sua sorte se ajuste. Em termos de saúde, apenas cuide da depressão e do nervosismo, procure entender que tudo o que acontece com você é para acumular experiências e ficar mais forte e não deixar que pensamentos ruins invadam sua mente.

Libra

enove a energia do seu quarto e livre-se daquilo que não utiliza e só acumula energias pesadas ao seu redor. Neste sábado, um amor do passado retorna com uma surpresa que vai te deixar sem fôlego, analise se esse relacionamento é o que você precisa. Se você já está em um relacionamento, esse é o momento ideal para formalizar e dar o próximo passo.

Escorpião

Oportunidades de ouro esperam por você, um convite para iniciar um novo negócio será apresentado a você. Não hesite e aceite, pois este projeto irá impulsioná-lo para o crescimento profissional e financeiro. Mudanças positivas estão prestes a chegar ao seu escritório, esteja preparado para recebê-las de braços abertos.

Com informações do site Nueva Mujer