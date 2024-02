VÍDEO: Grupo de amigos encontra cômodo escondido atrás de espelho em casa alugada

Um grupo de amigos encontrou um cômodo escondido atrás de um espelho em um casa alugada e a descoberta inesperada acabou viralizando nas redes sociais.

Como detalhado pelo site Metropoles, a modelo Amanda, de Curitiba, alugou uma casa de temporada com os amigos na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina.

Chegando ao local, o grupo teve uma surpresa: um cômodo escondido atrás do espelho.

Nas imagens, que foram capturadas, é possível ver que o cômodo está escondido atrás de um espelho e fechado com um vidro.

O lugar aparenta ser uma espécie de closet, já que está cheio de objetos pessoais.

Ainda de acordo com as informaçõs, os internautas também ficaram assustados com a descoberta. O registro já conta com quase 600 mil reproduções. Confira o vídeo:

