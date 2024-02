Surpreenda o seu parceiro com este delicioso coquetel fácil de preparar

Expressar o amor ao seu parceiro com um gesto não precisa ser apenas no Dia dos Namorados, sempre tente mostrar seu carinho em qualquer dia do ano, assim o amor estará sempre vivo.

Para aqueles que gostam de jantar em casa, talvez adicionar um toque de cor e diversão com um coquetel seja a melhor maneira de celebrar qualquer ocasião.

Então prepare sua mesa e decore-a com velas aromáticas e uma refeição de sua escolha.

Se a sua parceira gosta de coquetéis, surpreenda-a com esta bebida caseira que os mixologistas da Tequila Herradura compartilham conosco.

É uma bebida divertida que realmente pode tornar o seu jantar muito especial.

Aqui te dizemos como fazer passo a passo. Anime-se e experimente esta bebida quente e acolhedora que é fácil de preparar.

Margarita Gump

Ingredientes

45 ml Tequila Herradura Ultra

25 ml Xarope de chiclete

150 ml Licor de laranja

20 ml Suco de limão amarelo

1 Bombom de chiclete (Enfeite)

Vaso old fashioned (vidraria)

200 gr gelo cubo regular

Peneira

Técnica: Shaker

Modo de preparo:

1. Em um coqueteleira vazia: Tequila Herradura Ultra + xarope de chiclete + suco de limão + licor de laranja; adicionar 3 cubos de gelo e agitar bem.

2. Servir em um copo old fashioned com gelo e decorar com uma bala de goma.

3. Aproveitem a noite com uma música romântica.