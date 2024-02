Relacionamento: sua relação está FRÁGIL e aqui estão as 5 provas (Reprodução/TV Globo)

Por mais que um casal entre em um relacionamento visando o mesmo objetivo, as coisas nem sempre saem como o esperado. Por isso é sempre importante reparar a conexão amorosa, a fim de evitar fragilidades. Pois quando elas chegam, o desgaste emocional vem de acompanhamento.

Relacionamentos fragilizados nem sempre tem relação com abuso, manipulação e controle. Apesar de estarmos acostumados a separar a “vítima” do “vilão”, nos esquecemos dos contextos em que ambos podem ocupar papéis iguais.

É importante instaurar uma autoavaliação conjunta, para então descobrir o que tem estagnado o relacionamento e decidir se há desejo em reparo.

De acordo com a especialista em saúde mental Jamie Cannon, ao Psychology Today, pode ser tarde demais em alguns casos, ao descobrir sua posição em um relacionamento tóxico.

“Muitas pessoas estão cientes das repercussões de relacionamentos prejudiciais, mas muitas vezes os sinais de que um relacionamento é tóxico são reconhecidos depois que é tarde demais para se retirar facilmente. As consequências de relacionamentos tóxicos podem ser imensas - danos emocionais, dificuldades em confiar em relacionamentos futuros, depressão , ansiedade e muito mais - tornando ainda mais importante ser capaz de reconhecer os sinais sutis de toxicidade de relacionamento no início do jogo”, explica Jamie Cannon.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os sinais que apontam fragilidade na saúde de seu relacionamento: