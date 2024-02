O que virá após o carnaval 2024 para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O carnaval de 2024 chega ao fim para algumas pessoas e já é possível saber o que o universo reserva para os signos a partir de agora.

Confira quais são:

Sagitário

Hora de processar pensamentos, informações e vontades. Se for preciso reduzir a velocidade e se refugiar na calma, é momento de fazer isso. A intuição e a reflexão estão bem ativas e o ajudam a se fortalecer para viver as transformações que 2024 reserva em sua vida.

Capricórnio

Momento de compreender o poder da mente e dos pensamentos. As emoções podem ficar mais afloradas, mas o ajudam a se abrir para curas importantes por meio do diálogo e fé, o que despertará a consciência e as conexões espirituais que possam existir. É uma etapa de mudança de perspectiva bem forte!

Aquário

Momento de transformar sonhos e desejos em realidade, o que pode ser muito entusiasmante, mas também assustador. Invista na autoestima e na sua inteligência, pois as pessoas o observam e podem ser facilmente conquistadas por esse brilho vivaz que o coloca em destaque.

Peixes

Momento de se sentir revigorado e pronto para recomeçar e se aprofundar em 2024. O universo o ajudará a alinhar os planos e os sonhos, mas é necessário colocar a mão na massa sem medo de ser e conquistar seu espaço no mundo.