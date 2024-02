O que são os fillers? A tendência usada pelas famosas para parecerem mais jovens, mas que não é recomendável

Certamente, em algum momento você já ouviu falar sobre os preenchimentos faciais, que têm aumentado sua popularidade nos últimos anos graças às famosas.

Estrelas como Kylie Jenner ou Demi Moore recorreram a eles para estilizar seus traços e diminuir as linhas de expressão, no entanto, seus resultados surpreendentes podem mudar com o passar do tempo.

O que são os fillers ou preenchimentos faciais?

De acordo com o Dr. Romeo Castillo, Cirurgião Plástico e Reconstrutivo para a Glamour, "os preenchimentos faciais ou fillers são tratamentos não invasivos e reabsorvíveis que ajudam a corrigir a perda de volume e a harmonizar os traços do rosto".

Ou seja, eles podem ser usados por mulheres jovens, como aquelas que procuram um tratamento antienvelhecimento, pois entre seus atributos destaca-se ser um remodelador do rosto, recuperar elasticidade e firmeza, além de outros efeitos, que são alcançados com substâncias à base de ácido hialurônico e proteínas que são injetadas, geralmente no rosto e pescoço.

Kylie Jenner La empresaria sorprendió con un nuevo corte de cabello (Instagram)

Inclusive há aqueles que moldaram seu nariz sem cirurgia, deram volume aos lábios, definiram sua mandíbula, disfarçaram olheiras, desapareceram cicatrizes ou minimizaram os sulcos, mudando a forma do rosto de forma rápida e indolor.

A intervenção dura menos de uma hora e utiliza-se anestesia local. Os efeitos são imediatos e não requerem hospitalização ou repouso, embora os resultados sejam temporários e precisem de retoques. Como são substâncias naturais, não causam reações ou complicações, além do avermelhamento e inchaço da área tratada imediatamente após o tratamento durarem apenas algumas horas.

O que poderia acontecer é que o rosto comece a mostrar sulcos ou revelar saliências nas áreas onde foram injetados preenchimentos faciais, como aconteceu com Kylie Jenner no tapete vermelho, o que a fez parecer envelhecida e com uma aparência pouco natural.

Isso ocorre devido ao uso excessivo e aplicação inadequada, resultando no efeito contrário, especialmente em pessoas jovens, que acabam com o rosto desproporcional. Ao utilizar grandes quantidades de preenchimento, o corpo pode levar muito tempo para absorvê-las, o que pode bloquear a drenagem linfática no rosto e causar um efeito desfavorável.