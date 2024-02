O que são as ‘swirly nails’? 5 designs de unhas da tendência mais criativa e bonita para a primavera-verão

O 2024 está sendo definido como um dos anos mais criativos em termos de unhas e é que está combinando elementos em 3D, cromados e até glitter, mas a arte de alguma forma busca se destacar no seu visual e vai conseguir com este estilo de unhas.

A primavera está prestes a chegar e os salões de beleza já estão prevendo quais serão os estilos vencedores da próxima temporada, e não, desta vez não serão as flores que irão reinar como todos os anos, mas algo um pouco mais arriscado, porém tão chique que eu garanto que você ficará apaixonada.

Embora a manicure francesa, as unhas leitosas e os estilos minimalistas não vão faltar este ano, as unhas swirly prometem dar o toque de cor, elegância e criatividade ao seu visual com suas formas abstratas que serão irresistíveis.

Swirly nails Pexels (Pexels)

Dê uma chance a este design de unhas que será tendência em 2024 e dê uma reviravolta no seu visual. Além disso, você pode manter a essência minimalista que continuará sendo a rainha dos armários e salões de beleza.

O que são as unhas swirly?

O retro está voltando e este estilo de unhas com tons dos anos setenta que mantêm a essência minimalista graças ao seu design de curvas pode ser tão chamativo e colorido quanto você quiser, lembre-se de adicionar redemoinhos à sua manicure e dê um toque artístico.

Esta é uma técnica à mão livre, fazendo linhas em formas abstratas para o seu design, lembre-se de que não precisa ser perfeito, pois no final, o resultado deve parecer uma obra de arte, esquecendo a perfeição e apostando nas curvas.

5 designs de unhas swirly mais bonitos e elegantes

Na sua forma matte

Aqui combinam o design "swirly" com dois tons de amarelo e um branco sobre uma base nude, a sua forma amendoada dá-lhe o toque elegante e este é um design ideal para a primavera.

Com ponta fina

Este design combina dois tipos diferentes de curvas, uma mais grossa em branco e outra muito mais fina em preto, que de alguma forma contrastam de maneira sutil e elegante, ideal para mulheres que apreciam o simples e minimalista.

Com toques dourados em 3D

Este tipo de unhas com design swirl brilham pelas suas linhas douradas em 3D, combinando duas tendências e resultando em uma manicure simples, mas elegante, com tons pastel e dourados.

Uma explosão de cor

Adicione o toque retrô com este estilo que combina cores como amarelo, azul, lilás e laranja. Dê as boas-vindas à primavera com este fabuloso design.

Combina o estilo francês

Como o design de unhas francesas já é um clássico, ele também faz parte do design 'swirl'. Olhe para este estilo que combina o branco com o lilás de forma sutil, simples e elegante.