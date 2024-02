Jogar tênis na terceira idade pode restaurar o equilíbrio de juventude, segundo estudo

O tênis tem se mostrado uma verdadeira fonte de juventude para os idosos, conforme revelado por um estudo pioneiro da PUC do Paraná. A pesquisa apontou que idosos que praticam regularmente o tênis apresentam um equilíbrio comparável ao de jovens de 20 anos, graças ao desenvolvimento de uma nova estratégia motora que antecipa a perda de equilíbrio, ativando a musculatura de forma mais intensa e preventiva. Diferentemente de estudos anteriores, que comparavam idosos ativos com seus pares sedentários, esta investigação os comparou com jovens saudáveis, para explorar se a prática do tênis poderia preservar respostas fisiológicas joviais nos mais velhos.

Uma estratégia eficaz contra o tempo

A importância de manter uma boa estabilidade física na terceira idade é indiscutível, considerando o risco aumentado de quedas e acidentes nesta fase da vida. O tênis, segundo o estudo, se destaca não apenas como um exercício físico eficaz para melhorar a estabilidade, mas também como um meio para manter a agilidade, flexibilidade e força muscular, contribuindo significativamente para a saúde e bem-estar dos idosos. Eduardo Mendonça Scheeren, professor da PUCPR, enfatiza que a prática do tênis pode ser considerada uma “fonte da juventude”, otimizando a capacidade de manter o equilíbrio e oferecendo uma alternativa divertida e social para o exercício na terceira idade.

