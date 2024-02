Feng Shui: a cor da bolsa que é proibida e que nunca deve ser usada porque atrai a pobreza

O Feng Shui, uma antiga prática chinesa baseada na harmonização de espaços, considera que algumas cores podem influenciar a energia e a atração da boa ou má sorte. De acordo com essa filosofia, existe uma cor de bolsa que deve ser evitada para não atrair a pobreza. Trata-se de um tom muito desfavorável.

É importante mencionar que a maioria das mulheres prefere exibir suas roupas com diversas bolsas de diferentes tamanhos e cores, de acordo com a roupa escolhida. De acordo com o Feng Shui, a escolha do tom adequado permitirá atrair dinheiro, saúde e amor. No entanto, algumas podem interferir na obtenção de boas energias.

De acordo com os princípios do Feng Shui, a cor salmão deve ser mantida longe para evitar a pobreza, por isso não é possível usar essa cor em bolsas, pois é muito chamativa e só atrai estagnação e falta de dinheiro. É uma tonalidade muito vibrante, mas remete a coisas desgastadas e antigas. Por ser uma cor próxima ao vermelho e ao laranja, está altamente associada à paixão desenfreada e emoções descontroladas.

O Feng Shui e a cor salmão

Nesta disciplina oriental de origem taoísta, acredita-se que esse tom também pode gerar desequilíbrios e caos nos ambientes. Nesse sentido, pode afetar negativamente a harmonia e o bem-estar.

Para um excelente desempenho profissional, o Feng Shui recomenda o uso de bolsas em cores pretas e azuis, que servem para atrair dinheiro. Além disso, o tom verde também contribui para atrair abundância financeira. No entanto, a escolha da cor do acessório é algo muito pessoal e a crença desse antigo sistema de harmonização pode variar de pessoa para pessoa.