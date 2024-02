Estas são as cores que estarão em alta para ambientes

Estos son los colores que dominarán este 2024 Conheça as cores vanguardistas para remodelar os seus espaços em casa ou nos seus negócios (Dreamstime)

Comece o ano com estilos e coisas novas, é por isso que apresentamos as cores que estarão em tendência este ano e algumas dicas para que você possa adaptá-las aos seus espaços e estilo favorito.

Começamos com um tom azul fresco e entusiasmado que evoca uma sensação constante de paz que é encontrada ao desacelerar, respirar fundo e permitir que nossa mente se clareie.

Jogue as virtudes desta cor para criar uma atmosfera relaxante (Cortesía)

Esse tom é ideal para espaços onde queremos criar um ambiente de tranquilidade, perfeito para quartos de meditação ou salas de estar. É uma cor que pode ser facilmente adaptada a estilos clássicos costeiros ou nórdicos casuais.

Olhar clássico

Como já deve saber e ter visto em todos os lugares, a cor vermelha está na boca de todos, mas não é qualquer vermelho, é um vermelho picante, apaixonado e explosivo que denota matizes intensos.

Crie uma atmosfera apaixonante com este tom (Cortesía)

Esta tonalidade é ideal para combinar com tons neutros como branco, preto e cinza, uma mistura que ajuda a criar um visual mais clássico e contrastante. Por outro lado, se você está procurando um ambiente mais ousado, combiná-lo com tons como azul cobalto ou tons de roxo, sem dúvida, eleva a vibração do espaço.

Simulador virtual

Se você tiver dúvidas sobre como um espaço ficará antes de decidir por uma cor específica, convidamos você a usar o aplicativo ColorSnap Visualizer. Aqui você encontrará um simulador virtual de pintura no seu espaço e poderá brincar com diferentes cores e contrastes.

Aproveite as ferramentas tecnológicas para escolher a cor que mais combina com o seu estilo (Dreamstime)

Para o verão

Para aqueles que gostam de tons mais veranis, o rose é uma cor que veremos em todos os lugares devido à sua versatilidade. É perfeito para espaços de lazer, como salas de jantar, salas de estar, terraços, etc. Onde queremos criar um ambiente de calor, ideal para tardes de convívio em família ou amigos.

A luz direta favorece as virtudes desta cor (peshkov/Cortesía)

Agora que você já conhece um pouco mais sobre algumas cores que estarão em tendência em 2024, convidamos você a se arriscar e fazer aquela mudança nos seus espaços que você vem pensando desde o ano passado.