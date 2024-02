As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quinta-feira (15).

Sagitário

Saia da monotonia, saia da rotina, encontre uma forma de ser mais criativo com seu parceiro. Não perca tempo pensando apenas no trabalho, na produção e nada mais. Eles precisam dar ao corpo e à mente sensualidade, intimidade, desejo e paixão.

Capricórnio

Os próximos dias serão favoráveis à reflexão e organização das suas ideias. Cuidado com o que seu parceiro esconde. Para não ser surpreendido, o melhor é estimular uma conversa sincera que lhe permita colocar as duas cartas na mesa e decidir o que deseja para o futuro.

Aquário

Você sonhou com uma vida melhor neste planeta, clamando por mais vida e menos morte. Também sonhou com pessoas realizando seus projetos vitais além da mera subsistência. Sonhar não é pescar ideias na estratosfera como alguns acreditam. É realizar seus sonhos com disciplina: é assim que você faz e dá o exemplo de que sonhar vale a pena.

Peixes

Você sai em horários estranhos, tem rotas desconhecidas e se encontra alguém você o cumprimenta com um gesto e se apressa, não para para conversar. Por que você se tornou esquivo? De acordo com o oito de varinhas do tarot, você não quer que lhe perguntem o que está fazendo, parece que você não está fazendo nada, está perdendo seu tempo.

Com informações do site Nueva Mujer