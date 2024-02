As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (15).

Leão

Segundo o oito de varinhas do Tarot, nas últimas reuniões de trabalho você tem sido questionado por sua falta de objetividade e críticas constantes.. Também lhe disseram que lhe falta empatia e vontade de fazer as coisas. Você decidiu, então, ignorar essas críticas para não se sentir o vilão de sempre. O caos que reina em seu trabalho não é culpa sua.

Virgem

Você está atento aos outros, corre na primeira chamada, rápido, solidário. Até agora a história é reconfortante neste mundo de competição feroz e ataques de ego. Mas às vezes com a melhor das intenções você entra em territórios que não são seus e toca em assuntos nos quais não deveria intervir, são da esfera privada...

Libra

Já começou o ano do dragão de madeira, depois do ano do coelho, que segundo o horóscopo chinês sugeria o fim do mundo: guerras fratricidas, ameaças nucleares, explosões, ataques naturais desastres, líderes erráticos, o colapso de muitas certezas. Segundo a mitologia, o dragão é o guardião do mundo, inspirador de grandes conquistas, motor do verdadeiro progresso humano, sopro de imaginação e resplendor de força.

Escorpião

Você se cansou do desprezo, da falta de amor e dos abusos. Você decidiu mudar e não se arrepende da decisão que tomou. Esse relacionamento não deu certo porque você merece alguém que te valorize. Essa pessoa vai chegar, não duvide. Esta semana você terá que refletir sobre suas ações para enfrentar uma situação que o deixou preso.

