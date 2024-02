Adeus energias negativas! Os elementos que deve ter para afastar a inveja, segundo o Feng Shui

Todos desejamos que em nossa casa reine a harmonia, que seja um lugar bonito e equilibrado, que tudo esteja organizado e, o mais importante, que atraia a prosperidade, o dinheiro e o amor.

O Feng Shui é uma técnica que busca o equilíbrio da energia através da decoração de espaços, também nos ajuda a canalizar essa energia negativa que é a inveja.

Além disso, tem o poder de influenciar positivamente a energia das pessoas. No caso do lar, com objetos que colocados no lugar adequado atraiam positividade para a sua vida.

Esta filosofia milenar de origem taoísta considera que há objetos que são indispensáveis ter na entrada da casa para afastar a inveja, e para isso é importante ter coisas que representem os cinco elementos: madeira, água, metal, fogo e terra.

Para o elemento água

É indispensável ter objetos para que a inveja não invada nossos espaços, como espelhos com formas ovais, vasos transparentes ou aquários.

Para o elemento madeira

Devem ser mantidos para afastar a inveja, plantas que não tenham formas pontiagudas, preferencialmente que atraiam sorte e amor, mesas ou luminárias de chão.

Para o elemento fogo

Entre as coisas que devem ter na entrada da sua casa para afastar a inveja, destacam-se as velas, lâmpadas de luz natural ou pinturas com paisagens diurnas.

Para o elemento metal

Para afastar a inveja, o ideal é colocar porta-retratos com fotos alegres, chaveiros de parede ou cabideiros.

Para o elemento terra

É bom ter para afastar a inveja, plantas e objetos de barro, ou cerâmica como vasos de flores, jarros ou figuras de porcelana.