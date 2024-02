A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Força

Não é hora de desistir, por mais que as forças pareçam ir embora, pois existe intenção e chance de perseverar. Não desista!

Capricórnio – Carta da Torre

O amor pode diminuir e a sensibilidade do seu coração também. Trabalhe isso, pois pode ocorrer a finalização ou ruptura de uma relação.

Aquário – Carta da Morte

Finalizações ou convicções mostram que a vida tomará um rumo, inclusive e especialmente na vida amorosa.

Peixes – Carta do Diabo

Momento de ter mais consciência e não desperdiçar seus recursos, principalmente os financeiros. A incapacidade de conseguir diminuir os gastos pode complicar a sua vida.