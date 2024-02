A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta do Louco

Hora de não ser mais impulsivo e deixar de se meter em comportamentos que sempre terminam em problemas ou dificuldades que exigem muito trabalho para serem resolvidas.

Virgem – Carta do Diabo

Cuidado com pessoas que agem com maldade ou são desequilibradas e não medem consequências. É importante não cair em ilusões que escondem perigos por trás.

Libra – Carta da Estrela

Momento em que as oportunidades e a sorte precisam ser aproveitadas. Não fuja do inesperado, pois ele pode ser muito positivo.

Escorpião – Carta do Mago

O poder está na sua confiança e nas mãos, por isso é importante ter convicção do caminho que deseja seguir para poder fazer o melhor por si mesmo.