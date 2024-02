A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta do Mundo

Muitos planos e conexões com as pessoas podem ser positivas, mas é importante equilibrar intuição e falta de confiança para não perder essas oportunidades para os pensamentos.

Touro – Carta do Julgamento

Momento de ser e se conectar com pessoas honestas e sinceras, pois o respeito e a boa reputação dependem disso. Não caia mais em lábias daqueles que não são verdadeiros.

Gêmeos – Carta do Imperador

Atenção extra com problemas financeiros e dificuldades que podem sair mais caras do que pensa. Atrasos e assuntos que se complicam, mas não dependem só de você.

Câncer – Carta da Emperatriz

Momento de manter o equilíbrio para e a cordura para poder desenvolver os projetos e objetivos. Planos que envolvem comunicações e mudanças.