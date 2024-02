10 perfumes afrodisíacos de mulher que causam impacto: ninguém poderá resistir

O poder dos perfumes afrodisíacos vai além, pois são capazes de chamar a atenção de outras pessoas graças a uma composição que desperta a atração sexual.

Jasmim, lavanda, rosa, laranja, baunilha, canela, sândalo, gengibre, açafrão e almíscar são os aromas que despertam a paixão e o desejo.

Estes 10 perfumes são ideais para causar impacto e têm aqueles ingredientes que atraem:

Good Girl de Carolina Herrera

Good Girl é um perfume que se enquadra na família olfativa do âmbar floral. O jasmim, o cacau, o fava tonka, a amêndoa e o café estão entre as suas notas, dando-lhe um toque intoxicante e cheio de vitalidade. Trata-se de uma fragrância intensa e provocativa, ideal para uma mulher sedutora e forte, de acordo com a marca Carolina Herrera.

Coco Mademoiselle da Chanel

Sensual, profundo e viciante: assim a Chanel descreve a gama Coco Mademoiselle Eau de Parfum Intense. "Revela uma mulher segura e rebelde, insolentemente livre para se reinventar dia após dia", indica a sua descrição. A sua composição inclui "uma overdose de patchouli realçada pela calor de um acorde ambarino de absoluto de baunilha e fava tonka". Também conta com um coração de rosa e jasmim, além de vários cítricos entre os seus ingredientes.

Hypnotic Poison da Dior

Dior define Hypnotic Poison como “o objeto de todos os desejos” e destaca que possui uma composição intensa, entre o prazer e a opulência. Suas notas olfativas são o jasmim sambac, a fava tonka e a baunilha, que lhe dão um toque voluptuoso e sensual.

Amor Amor de Cacharel

Amor Amor da Cacharel é vendido como o perfume da paixão, onde flores e frutas se combinam para o jogo da sedução. Suas notas de saída incluem grapefruit rosa, tangerina, groselha preta e laranja sanguínea, enquanto o coração é formado por flor de melati, rosa e lírio selvagem. Também contém baunilha, almíscar, cedro e sândalo.

Fabulous Me de Paco Rabanne

Paco Rabanne é o responsável por esta fragrância unissex, âmbar e cobre. Conta com uma combinação de notas amadeiradas, onde se destacam a abóbora com seu toque doce e o ruibarbo com sua frescura. Fabulous Me também inclui baunilha e sândalo.

Opium de Yves Saint Laurent

A marca Yves Saint Laurent destaca a "decadência opulenta" e o "espírito abertamente sensual" do perfume Opium. Entre as suas notas de saída destacam-se a tangerina e a bergamota, enquanto o coração é composto por jasmim, rosa e cravo. O seu aroma único também é obtido graças a um acorde final de âmbar, orquídea e baunilha.

Gucci Guilty

Gucci explica em seu site que essa reinterpretação de sua linha Guilty realça a fragrância e a leva a um nível mais intenso. Eles recomendam esse perfume para aqueles que "buscam uma declaração de amor distante das regras e convenções da sociedade". É uma fragrância floral de âmbar e amadeirada. Suas notas incluem mandora, lichia, violeta, ylang-ylang, narciso, ameixa preta, patchouli, vetiver e baunilha.