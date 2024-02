Qual o significado da Quaresma? Entenda a importância do período que antecede a Páscoa

Nesta Quarta-feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro, é iniciado o período da Quaresma. A celebração católica marca o início da preparação para a Páscoa, data mais importante do calendário litúrgico da Igreja Católica.

Conhecida por ser uma época de reflexão e penitência para os cristãos, a Quaresma se estende nos 40 dias que antecedem a Páscoa, finalizando na quinta-feira da Semana Santa, quando é feita a celebração da última ceia de Jesus Cristo com os apóstolos.

Conforme publicado pelo G1, neste período os fiéis costumam fazer reflexões, orações e encarar penitências para se preparar para a celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Além disso, algumas recomendações são feitas para o período: realização de penitencias, caridade e oração.

Na Quarta-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa também existe a recomendação quanto a abstinência do consumo de carne vermelha.

Recomendações do Papa

Conforme publicado pelo portal Canção Nova Notícias, o período foi relembrado pelo Papa Francisco durante a audiência geral desta quarta-feira, que marca o início da Quaresma.

Em sua fala, Francisco incentivou os fiéis a viverem este período de forma reflexiva e pediu a todos os cristãos que encarem os dias de Quaresma como uma oportunidade de “conversão e renovação interior na escuta da Palavra de Deus e no cuidado com o próximo”.

Leia também: Pode ou não pode? Saiba o que é permitido durante a Quaresma

Celebrações da Semana Santa

Marcando o fim da Quaresma, a Semana Santa é considerada a mais sagrada do ano litúrgico para os cristãos. O período, que começa com a celebração do Domingo de Ramos, é marcado por uma profunda devoção.

Entenda o que significa cada uma das celebrações realizadas na Semana Santa:

Domingo de Ramos: marca o retorno de Jesus à Jerusalém, onde foi recebido com ramos de Palmeira e aclamações.

Quinta-feira Santa: celebração da última ceia de Jesus com os apóstolos, instituindo a “Santa Ceia”. Nesta data também é realizada a cerimônia de Lava-Pés.

Sexta-feira Santa: a Paixão de Cristo, marcada por diversos eventos que levaram à crucificação de Jesus Cristo, e sua morte na cruz são relembradas nesta data. É um dia de reflexão, jejum e abstinência.

Sábado de Aleluia: uma data de preparação para a celebração da ressurreição de Cristo. Em algumas paróquias é realizada a “Vigília Pascal”.

Domingo de Páscoa: é a data da celebração da ressurreição de Jesus Cristo. É considerado um dia de renovação na fé e na vida eterna.

Você pode se interessar por: Recado rápido dos arcanos para os 12 signos do zodíaco após o carnaval 2024