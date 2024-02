Pode ou não pode? Saiba o que é permitido durante a Quaresma

A Quarta-feira de Cinzas marca o início de um dos períodos mais importantes no calendário católico, a Quaresma. Considerado um momento de reflexão, oração e caridade, os 40 dias que antecedem a Páscoa tem grande importância para os cristãos e devem ser vistos como um momento de “retiro espiritual”.

Conforme publicado pela CNN Brasil, o período tem como objetivo a busca pela “conversão do coração”. Em entrevista, o padre Rodrigo Thomaz, vigário da Paróquia Imaculada Conceição do Ipiranga, a busca pela conversão se dá por meio de práticas penitenciais, como o jejum, a oração e a esmola.

Segundo ele, a Bíblia explica que este período é marcado pela peregrinação de Jesus no deserto após ser batizado por João Batista.

No período da Quaresma, os cristãos são convidados a passar por uma preparação espiritual para a Páscoa, que se dá pelo arrependimento de seus pecados, abstenção de certos prazeres e dedicação à oração, ao jejum e à caridade.

Desta forma, muitas pessoas optam por passar por sacrifícios pessoais ao longo dos 40 dias, deixando de comer algum alimento em específico ou renunciando a algum hábito.

Pode, ou não pode?

Para orientar os fiéis ao longo das práticas e reflexões da Quaresma, algumas recomendações foram feitas pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Desta forma, as seguintes práticas são permitidas: Jejum e abstinência;

Oração;

Caridade;

Serviço voluntário;

Reflexão e meditação.

Apesar de não existir uma determinação expressa de proibições, é recomendado que durante o período em questão o fiel não coma carne vermelha, evite excessos em todos os aspectos da vida e renuncie a práticas pecaminosas.

O fim da Quaresma é marcado pela Semana Santa, considerada a mais sagrada do calendário católico e que se encerra com a celebração do Domingo de Páscoa, data que marca a ressurreição de Jesus Cristo.

