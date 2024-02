O período de cio em gatos: o que esperar e como os donos devem cuidar de seu felino

Os gatos, adoráveis companheiros felinos em milhões de lares, podem apresentar desafios durante suas temporadas de cio. De acordo com especialistas, é essencial compreender as mudanças de comportamento e as necessidades do seu felino durante este período para garantir o seu bem-estar.

Durante o cio, que pode ocorrer várias vezes ao ano, tanto os machos como as fêmeas experimentam mudanças significativas em seu comportamento. As fêmeas entram no cio quando estão prontas para serem fecundadas, enquanto os machos mostram sinais de acasalamento ao detectar a presença de uma gata no cio.

Os sintomas são distintos e podem ser desafiadores para os donos de animais de estimação. Os machos geralmente apresentam miados persistentes, tremores devido à excitação, agressividade com outros gatos e podem fazer suas necessidades fora da caixa de areia. Por outro lado, as fêmeas podem exibir miados intensos, esfregões contínuos em objetos, urinar fora da caixa de areia, atitude mais carinhosa do que o normal e escapar para a rua.

Os gatos são os animais de estimação mais adoráveis (Freepik)

Diante desses comportamentos, os especialistas oferecem valiosas dicas para cuidar do seu animal de estimação durante o cio.

É importante monitorar as entradas da casa para evitar que o gato escape em busca de companhia. Além disso, demonstrar mais carinho e atenção pode ajudar a aliviar o estresse dele. O jogo é uma excelente distração durante esse período, e fornecer uma alimentação de alta qualidade é crucial, especialmente se ele estiver perdendo o apetite. Passar mais tempo em casa pode ajudar o seu animal de estimação a se sentir mais seguro e tranquilo durante o cio.

Faz parte da hidratação dos gatos (Freepik)

Os proprietários de gatos devem estar preparados para apoiar seus animais de estimação durante essas temporadas, entendendo suas necessidades e fornecendo os cuidados adequados. Com amor e atenção adequados, os proprietários podem ajudar seus animais de estimação a passar pelo período de cio de forma mais tranquila e confortável.