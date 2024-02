Flertar com outra pessoa aviva a paixão do relacionamento? Isso é o que a ciência diz!

Flertar com outra pessoa ajuda a ser menos infiel, de acordo com experimento Freepik (Imagen de Freepik)

Se a tua relação está instável, imaginas dar a oportunidade ao teu parceiro de flertar com outra pessoa para salvar o amor? Bem, uma professora de psicologia da Universidade Reichman em Israel, Gurit Birnbaum, fez uma experiência para demonstrar que cortejar um terceiro pode melhorar os relacionamentos sentimentais. No entanto, ela também apontou em seu estudo que existem algumas exceções.

Birnbaum baseou seu ensaio partindo do pressuposto de que fantasiar com outras pessoas enquanto se tem um relacionamento de longo prazo ajuda a regular os desejos destrutivos. Assim, ela criou uma situação virtual para investigar a questão. Isso foi explicado à BBC Mundo, em uma matéria publicada em 9 de fevereiro. A professora universitária criou um bar em realidade virtual, onde uma garçonete conversaria por cinco minutos com os participantes de uma forma muito autêntica.

A professora afirmou na publicação que "quando alguém flerta com você, você se sente valorizado e sua percepção de sua atratividade aumenta. (...) Com o tempo, as pessoas tendem a fantasiar com outras pessoas. Isso é normal, não significa nada de ruim sobre o relacionamento". Birnbaum também afirmou que conversar com a garçonete virtual "poderia ajudar as pessoas a controlar seus desejos e manter seus relacionamentos atuais".

As pessoas que participaram após terminar a conversa com a garçonete virtual tiveram um encontro com uma mulher real e atraente que pediu ajuda a eles, na verdade, era uma entrevistadora parte do experimento, e o resultado que obteve confirmou o que foi proposto inicialmente.

"Os indivíduos que flertaram com a garçonete virtual disseram que achavam a entrevistadora menos atraente e dedicavam menos tempo para ajudar a estranha do que aqueles que tiveram uma conversa sem flerte", esse foi o resultado que o experimento revelou de acordo com a publicação, por isso a professora de psicologia afirmou: "Parece que flertar no bar virtual os vacinou contra uma tentação da vida real".

Além disso, os participantes também afirmaram que "desejavam mais o seu verdadeiro parceiro depois de flertar no bar virtual". Diante disso, Birnbaum sugeriu que "flertar com estranhos durante um relacionamento pode fortalecer o vínculo entre o casal".

No entanto, ele observou que flertar tendo um relacionamento fechado com o parceiro "pode ser um terreno escorregadio. Ter uma compreensão sólida de seus próprios limites e os do seu parceiro no flerte é essencial. Os fatores que podem fazer alguém passar do flerte inofensivo para a traição podem ser sutis".

Adverte que "quando as pessoas estão expostas a normas de infidelidade, por exemplo, se você sabe que seus colegas traem seus parceiros, é mais provável que você mesmo faça isso", e o qualifica como "infidelidade contagiosa". "Temos que levar em consideração muitos fatores para poder prever quais experiências sedutoras levarão à infidelidade", afirmou Birnbaum.

E você, aceitaria que seu parceiro flerte com outra mulher para que ele se sinta valorizado e a relação com você se fortaleça?