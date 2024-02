Feng Shui: 5 dicas para atrair o amor neste dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados (Dia de São Valentim)

Nos Estados Unidos, e em vários lugares do mundo, se comemora o Dia dos Namorados em 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim, onde o Universo se enche de muito amor e aqueles que têm um parceiro estão felizes celebrando com momentos inesquecíveis.

No entanto, Ana Maria está há muito tempo sem um parceiro e deseja ardentemente ter aquela pessoa especial, então decidiu não chorar nem reclamar de sua solidão e decidiu aproveitar a boa energia que emana no dia do amor para fazer tudo e atraí-lo.

O Feng Shui é uma prática que nos permite equilibrar os espaços para alcançar harmonia em casa. Ana Maria pesquisou e decidiu colocar em prática alguns aspectos do dia a dia que a ajudariam a mudar as energias e alcançar a vibração que a ajudaria a encontrar o amor.

Ela decidiu aplicar essas dicas para atrair o amor e experimentar a sensação de se apaixonar e se iludir novamente.

Limpe e organize sua casa

Para muitas é difícil crer que com isso ajudará a conseguir um namorado, mas a atitude de manter tudo em ordem equilibra suas energias.

Para o Feng Shui, é importante que as energias da casa estejam perfeitas, o que é conseguido ao manter tudo limpo, desimpedido e organizado.

Então, neste dia 14 de fevereiro, deixe sua casa brilhando para que você receba as energias positivas.

Use as cores a seu favor

Existem tons que farão com que você pareça muito atraente e sensual e no Feng Shui as cores têm grande influência na energia do ambiente, então recomenda-se vestir-se com cores vermelhas em todas as suas intensidades e rosa nesses dias.

Ambas cores são consideradas tonalidades do amor e se você as incorporar ao seu visual, se tornará irresistível.

Coloque imagens de casais felizes

No Feng Shui, o poder de manifestação é muito importante, então colocar imagens ou símbolos de casais felizes em sua casa é uma maneira de chamar a atenção.

Arrume o quarto

O quarto é o templo do amor e é por isso que deve ter todos os elementos necessários para chamar essa energia: mesas de cabeceira duplas, travesseiros duplos, luminárias duplas e cores claras que harmonizem esse espaço.

Decore com elementos naturais

De acordo com o Feng Shui, as plantas e as flores são perfeitas para atrair energias positivas em assuntos de amor, então é bom ter arranjos que harmonizem e chamem pelo amor.