Consumir aveia em excesso pode trazer essas consequências para o seu corpo

A aveia faz parte da dieta dos mexicanos e também é considerada um super alimento devido ao alto teor de fibras, proteínas, vitaminas e gorduras insaturadas. Consumir este alimento diariamente traz diferentes consequências para o nosso corpo e aqui as explicamos.

Considerado como um cereal integral, a aveia é cultivada facilmente por sua semente comestível. Ela é utilizada como alimento desde a antiguidade e atualmente é produzida principalmente na América e no norte da Europa.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos destaca sua contribuição de carboidratos e sua facilidade de transporte, como acontece com a maioria dos cereais. Por esse motivo, também é considerado um alimento energético.

De acordo com o Dicionário enciclopédico da Gastronomia Mexicana, "a aveia é um cereal pertencente à família das gramíneas. Um de seus usos principais é acompanhar a preparação de certos tipos de pão".

Consequências de consumi-lo diariamente

Apesar de ser um alimento natural e com alto teor de proteínas, o consumo diário ou em excesso tem seus prós e contras no ser humano. Estes devem ser considerados antes de tentar seguir uma dieta com base ou sem o mesmo alimento.

Redução do colesterol

O consumo desta fibra solúvel pode contribuir para a redução do colesterol ruim (LDL), embora sejam necessários mais estudos para confirmar este benefício.

"Uma xícara de aveia oferece cerca de 8 gramas de fibra e é principalmente fibra solúvel, que é o tipo de fibra que foi comprovado para reduzir o colesterol LDL e açúcar no sangue", explicou a especialista Brenda Braslow.

Controle de peso

A aveia ajuda a manter a saciedade e, portanto, contribui para o controle do peso. "Este superalimento ajuda a manter o bom funcionamento do sistema digestivo e as fibras também são ótimas para manter você satisfeito por mais tempo, portanto, pode ajudar no controle e perda de peso", acrescentou Braslow.

Alivie desconfortos estomacais

Estudos sugerem que um consumo moderado de aveia pode aliviar problemas estomacais como a constipação. Por ser uma fibra, contribui enormemente para uma melhor digestão.

Aumento de peso

Consumir grandes quantidades de aveia, especialmente com ingredientes adicionados como açúcares, pode contribuir para o aumento de peso.

Aumento do açúcar no sangue

O excesso de fibra pode causar possível inflamação no abdômen, além de poder suprimir a fome, afetando a ingestão de outros nutrientes essenciais, o que afeta diretamente o nível de glicose no sangue. É preciso ter cuidado especial com esse alimento em pessoas com diabetes de qualquer tipo.

A recomendação de alguns nutricionistas é comer menos de uma xícara e meia de aveia cozida por dia, pois isso poderia oferecer benefícios sem se expor a possíveis efeitos colaterais.