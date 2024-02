Cães de assistência e as raças mais adequadas para este serviço

Um exemplo dessa necessidade é o México, cerca de 5,7% da população, ou seja, 7,1 milhões de pessoas, possuem alguma deficiência. Os cães de assistência são especialmente treinados para fornecer apoio e realizar tarefas específicas em benefício de pessoas com alguma limitação em sua condição física, sensorial, cognitiva e emocional.

Esses acompanhantes peludos desempenham um papel vital ao melhorar a qualidade de vida e a independência dos usuários ao ajudá-los a superar barreiras que poderiam ser muito mais difíceis ou até mesmo impossíveis de superar sem a ajuda desses leais companheiros.

É importante destacar que os cães treinados para proteção e defesa não se enquadram nesta categoria. A Full Trust reconhece a importância do trabalho dos cães de assistência para realizar tarefas específicas que facilitam a vida diária das pessoas com deficiência, como deficiência visual, auditiva ou transtornos do espectro autista, entre outros.

Cães de assistência FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ / CUARTOSCURO.COM

Existem diferentes tipos de cães de assistência. Aqui estão alguns exemplos:

Cão-guia: chave para a independência das pessoas com deficiência visual, especialistas em navegação segura e superação de obstáculos em nome de seus donos.

chave para a independência das pessoas com deficiência visual, especialistas em navegação segura e superação de obstáculos em nome de seus donos. Cão sinalizador: alerta pessoas com problemas de audição, proporcionando uma maior sensação de segurança e autonomia em sua vida diária ao detectar sons específicos em seu ambiente e alertar seus donos de maneira precisa e confiável.

alerta pessoas com problemas de audição, proporcionando uma maior sensação de segurança e autonomia em sua vida diária ao detectar sons específicos em seu ambiente e alertar seus donos de maneira precisa e confiável. Cão de serviço: atende às necessidades de pessoas com mobilidade restrita, autismo, entre outros; pode alertar sobre uma crise médica e até mesmo prestar assistência.

atende às necessidades de pessoas com mobilidade restrita, autismo, entre outros; pode alertar sobre uma crise médica e até mesmo prestar assistência. Cão de terapia: orientados para melhorar as funções físicas, emocionais, relacionais e cognitivas dos pacientes, intervindo em diversos grupos como internos em prisões, pessoas com doenças mentais ou em ambientes com altos níveis de estresse como estudantes.

orientados para melhorar as funções físicas, emocionais, relacionais e cognitivas dos pacientes, intervindo em diversos grupos como internos em prisões, pessoas com doenças mentais ou em ambientes com altos níveis de estresse como estudantes. Cão de apoio emocional: não requer treinamento específico e pode ser de qualquer raça, usado principalmente em casos de transtornos de pânico, ansiedade, fobia, estresse pós-traumático e depressão, proporcionando conforto emocional às pessoas.

Método cão de apoio emocional

As raças mais adequadas

As raças de cães mais adequadas para esse tipo de serviço são:

Golden Retriever

Labrador Retriever

Pastor Belga Malinois

Pastor Alemão

Alasca Malamute

Embora existam raças especializadas para cada tarefa, é fundamental que os cães tenham características como sociabilidade, capacidade de concentração e aprendizado, e que não apresentem sinais de agressividade, entre outras.

É recomendável recorrer a instituições capacitadas para treinar e emitir certificados. Independentemente de serem cães de assistência ou não, uma alimentação balanceada é fundamental para o seu desenvolvimento e aprendizado ótimos.

Lembre-se que os cães de assistência contribuem significativamente para a autonomia das pessoas com deficiência, por isso é importante respeitar e compreender as necessidades e direitos das pessoas, assim como as de seus companheiros peludos, para garantir uma convivência harmoniosa e respeitosa.