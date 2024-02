As revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta quarta-feira de cinzas.

Sagitário

Você decide se mudar para um lugar mais próximo de sua família, fortalecendo os laços afetivos. Cerque-se de Sagitário, Aquário e Leão, seus signos mais compatíveis esta semana para o amor. É hora de tomar decisões importantes e dar passos em direção aos seus objetivos.

Capricórnio

É hora de se renovar e mudar sua forma de agir, aproveitar as oportunidades que este mês lhe oferece no ambiente de trabalho. Esta semana você se sentirá mais sensível com seu parceiro, seja paciente e evite ciúmes infundados, considere que o amor exige compreensão e comunicação.

Aquário

Não se deixe afetar por comentários negativos de amigos, procure relacionamentos saudáveis e concentre-se no seu próprio crescimento econômico e pessoal. Gêmeos e Touro são seus signos mais compatíveis para a busca pelo amor, e o vermelho e o amarelo lhe trarão paixão e vitalidade.

Peixes

Você será convidado para uma viagem especial no seu aniversário, aproveite esta aventura e crie lembranças inesquecíveis. Se você é solteiro, prepare-se para conhecer pessoas compatíveis com o seu signo, abra seu coração para novas possibilidades.

Com informações do site Nueva Mujer