Perfumes feitos por famosas que são tendência 2024: eles foram lançados recentemente

Se você quer imitar sua celebridade favorita, então o que está esperando para incorporar em sua penteadeira esses perfumes feitos por famosas que são tendência em 2024.

Elas sabem quais são as notas perfeitas para realçar com elegância e sofisticação, dando-nos opções muito variadas para cada uma de acordo com nossa personalidade, estilo de vida ou horário do dia.

Perfumes feitos por famosas que são tendência em 2024

Eilish Nº 3

Se o nome te faz pensar na cantora Billie Eilish, estás correto, porque é a sua mais recente criação e lançamento para este 2024. Afirmam que busca criar um estado de espírito sexy e sofisticado, com notas gourmand como a baunilha, mas tem um aroma pouco convencional que além disso dura o dia todo.

Fenty Eau de Parfum

Por outro lado, devemos agradecer a Rihanna pela criação desse perfume unissex cujo aroma evoca a sensualidade e a personalidade envolvente de sua criadora. Se você quer saber como essa diva do pop cheira, bem, a notas de magnólia, almíscar, tangerina, gerânio, pequenos toques de rosa búlgara e patchouli.

Promessa

Entre os perfumes feitos por celebridades que são tendência em 2024, destaca-se ‘Promise’, de JLo, que mesmo tendo alguns anos no mercado, continua mais atual do que nunca devido ao seu aroma de almíscar floral amadeirado. É elaborado com pera nashi, tangerina italiana e pimenta rosa, além de um pouco de madeira de caxemira, sândalo e âmbar cristalino.

‘ROJO’ de Shakira

Em 2023, chegou a última criação da extensa coleção de fragrâncias de Shakira. Esta se caracteriza por ser muito feminina e poderosa. É elaborada com framboesa e âmbar, uma ótima combinação que "proporciona uma fórmula mais rica e com uma concentração mais alta de ingredientes para obter um aroma duradouro", de acordo com a People en Español.

Mod Baunilha

Por último, não podemos esquecer de Ariana Grande, que acertou em cheio com todas as suas fragrâncias. Ela cheira a uma combinação de almíscar, ameixa e fresia rosa; as notas de coração são de praliné e raiz de íris; enquanto as notas de base são de baunilha e coco.