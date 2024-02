O que são as unhas ‘mob wife’ e por que você deveria usá-las se gosta de se destacar com elegância?

Em meio a tantas tendências que estão ganhando destaque nas redes sociais, como a corrente coquete, destacam-se as unhas mob wife (esposa mafiosa).

De acordo com Harper’s Bazaar, “trata-se de canalizar o estilo glamoroso, mas potencialmente perigoso, associado às esposas de figuras do crime organizado, como retratado na cultura popular”, por isso, evidentemente, o maximalismo está associado a elas.

No entanto, apostar em modelos chamativos, comprimentos mais proeminentes e muita cor não os torna menos elegantes. Há formas de equilibrar ambos os mundos sem deixar de lado a sua personalidade.

Designs de unhas mob wife 2024

Longas e clássicas

De acordo com a mesma fonte, “este é o visual de unhas mais icônico da mob wife, como visto em personagens como Carmela Soprano e Elvira Hancock”. É um estilo que não requer muito esforço, pois as unhas são lixadas em formato de amêndoa e são adicionados tons sedutores como vermelho ou preto, em uma base lisa polida e impecável. Não se esqueça do top coat para selar.

Unhas francesas

As unhas estilo mob wife também podem ser francesas, mas não na versão tradicional, incorporando motivos mais audaciosos, como um padrão na linha vertical ou cores mais fortes. No entanto, nunca abdique da base no tom nude, pois é ela que dará equilíbrio à manicure, evitando que fique sobrecarregada.

Estampa animal

Precisamente, falando em sair da zona de conforto, a estampa animal cai como uma luva. Seja de leopardo, zebra, tartaruga ou similares, você parecerá muito ousada, mas sofisticada ao mesmo tempo. Faça isso em pequenos detalhes e não seja tímida ao incorporar aplicações. Em unhas “mob wife”, o papel foil metalizado, o glitter ou as pedras são permitidos.