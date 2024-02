O lado obscuro da ‘Mob Wife’: se disfarçando de esposa de mafioso não é tão divertido

Vários analistas de tendências já concluíram que a estética “Mob Wife” contrapõe todo o impulso que a estética “Clean Girl” e o luxo silencioso tiveram nos últimos dois anos. Mas é claro que já surgiram várias críticas àqueles que se inspiram precisamente neste glamour inspirado pelas esposas de mafiosos, que na realidade não estão nada contentes com a viralidade desta corrente.

Na verdade, se inspirar em esposas de mafiosos de ficção como Carmela Soprano ou no atormentado personagem interpretado por Michelle Pfeiffer em 'Scarface', ou ainda no de Sharon Stone em 'Casino', é um problema: esse mundo não é nada glamoroso, está cheio de perigos, controle e machismo.

E isso também é testemunhado por algumas verdadeiras 'esposas de mafiosos', que disseram que é hora de parar de glamourizar um mundo que só existe na fantasia das redes sociais.

As verdadeiras ‘mob wifes’

Em uma reportagem feita para o portal 'The Conversation', entraram em contato com Anna, ex-esposa de um mafioso italiano. Ela não tem peles, nem ostentação de marca, nem glamour. Na verdade, como revela a reportagem, roupas ostentosas na máfia italiana são proibidas, embora nos Estados Unidos isso seja apresentado de outra forma.

No entanto, fala-se sobre como esses filmes de máfia dos anos 80 e 90 foram inspiradores da tendência, e vice-versa, já que outros ex-mafiosos (incluindo Griselda Blanco) se inspiravam em filmes como 'O Poderoso Chefão' para criar seu estilo.

Agora, as esposas dos mafiosos italianos permanecem invisíveis pelo bem do clã, ou usam cores sóbrias para não se destacarem e assim protegerem suas famílias.

"As mulheres fazem parte dessa exibição de status social em publicações onde ostentam suas últimas novidades, suas cirurgias plásticas e seus destinos de férias. No entanto, se essas mulheres fossem importantes no grupo criminoso, provavelmente não se exibiriam dessa maneira, mas tentariam não ser vistas (...) muitas vezes, essas imagens construídas são ilusões vazias e superficiais que escondem a miséria, o sofrimento, o sacrifício e as estratégias de sobrevivência diárias de muitas mulheres e famílias. Não há "máfia chique", mas sim as preocupações diárias de colocar comida na mesa, não ser pego ou morto por rivais e manter os filhos longe das ruas para que não se juntem ao clã promissor", expressa a autora, Felia Allum, especialista em crime organizado da Universidade de Bath.

"A tendência do TikTok é fundamentalmente uma distração para lidar com as dificuldades reais enfrentadas diariamente por meninas e mulheres nos espaços do crime organizado. Contribui para a nossa normalização da violência e da riqueza excessiva que os chefes ganham ilegalmente. Também perpetua o estereótipo das mulheres como espectadoras que se beneficiam do crime sem serem participantes ativas nele", conclui.

No entanto, outras tiktokers como Anonymously Ally, ex-esposa da máfia, concordam. Não se trata apenas de roupas, mas de tudo o que elas têm que passar, como estar sempre reclusas por segurança e ter que fazer visitas conjugais. E que, simplesmente, se não forem italianas, uma garota pareceria "ridícula" com ela. Algo assim como "lixo branco".

Outra Tiktoker chamada Ang Ela, por sua vez, diz que a estética é um insulto à cultura italiana, mas por outro lado, mulheres latinas e negras também acusam a tendência de apropriação cultural, criticando as duas tiktokers anteriores, pois muitas coisas de suas estéticas já foram apropriadas.

E por outro lado: embora o luxo silencioso se tratasse de luxo com qualidade e peças atemporais, aqui é premiado, de forma cíclica, o consumo ostentoso, com peles (reais, o que é um problema) e exibição de marcas. O varejo já sabe disso: a Shein já tem sua própria seção de moda para essa tendência.