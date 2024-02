Feng Shui: o ritual do alecrim que você deve fazer em sua casa para atrair prosperidade

O ritual com alecrim para atrair prosperidade (Pexels)

O alecrim é uma planta aromática muito popular no mundo da gastronomia, mas também possui propriedades medicinais. É utilizado em diversos rituais e práticas espirituais há muitos anos.

Feng Shui: Qual é o ritual do alecrim para atrair a abundância?

Especificamente, é uma peça muito importante do Feng Shui, conhecido por ser uma antiga prática chinesa que se concentra em harmonizar os espaços para que a energia flua de maneira positiva na vida das pessoas.

O alecrim é entendido como uma planta que ajuda a atrair dinheiro e prosperidade. É um dos símbolos que estão altamente ligados à abundância, além de ser um bom limpador de energias negativas.

Para realizar o ritual do alecrim, basta apenas queimar alguns ramos desta planta aromática, de preferência secos, e esperar que comecem a soltar fumaça no espaço escolhido. Da mesma forma, recomenda-se agradecer no final da cerimônia. Também é possível adicionar carvão junto ao alecrim e, uma vez que esteja aceso, adicionar uma colher de açúcar. Este processo pode ser repetido até três vezes.

O poderoso ritual do alecrim para atrair a prosperidade econômica e o dinheiro

Esta planta aromática é frequentemente utilizada na culinária devido ao seu grande sabor, sendo característica dos países mediterrâneos e com muita presença no México. Além disso, ela possui várias propriedades diuréticas, anti-inflamatórias, antiulcerogênicas, antioxidantes, estimula a memória, relaxa o corpo e ajuda contra a fadiga física ou mental.

O alecrim é uma planta que está relacionada ao Feng Shui por seu poder de atrair abundância e prosperidade econômica. Essa antiga crença milenar de origem taoísta busca harmonizar e manter o fluxo correto de energia nos espaços onde habitamos, a fim de ter uma vida próspera, cheia de abundância e saúde.