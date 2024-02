Desafie Carolina Herrera: Aqui está como você pode usar a tendência de saia curta e tênis depois dos 40 anos

Carolina Herrera conseguiu se destacar na moda não apenas pelos seus designs sofisticados, mas também por se tornar um símbolo de elegância que se manteve ao longo dos anos, compartilhando seus melhores conselhos para parecer como ela, independentemente da idade.

No entanto, as regras da famosa venezuelana têm sido controversas em diferentes ocasiões, e é que Herrera aconselhou que a partir dos 40 anos, há peças que as mulheres deveriam esquecer, incluindo biquínis, jeans, minissaias e até tênis.

Mas há famosas que, à sua maneira, conseguiram cativar com estas roupas, demonstrando que as regras de Carolina Herrera não são uma lei e que a idade não é um impedimento para usar qualquer tipo de peça. Nesta lista estão incluídas figuras como Anahí e até Bárbara Mori, que sabem como tornar essa combinação a mais elegante.

Carolina Herrera Dimitrios Kambouris / Getty Images (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

O que Carolina Herrera diz sobre usar minissaia e tênis depois dos 40?

Numa entrevista ao Daily Mail, Carolina Herrera mencionou que, prestes a completar 50 anos, deixou de usar biquínis e minissaias: "As minissaias são para jovens, assim como os biquínis", e acrescentou: "os jeans também são para pessoas jovens".

Mas a venezuelana não apenas criticou as minissaias e biquínis, mas também os tênis, mencionando: "Eu não ando de tênis, mas sim com sapatos sem salto. Parece estranho, como aquelas pessoas que vão à academia e usam calças de ginástica e de repente as usam para sair. Parecem horríveis! Tudo tem seu momento."

Como usar saia curta e tênis de forma elegante depois dos 40?

As saias e tênis serão a combinação vencedora desta primavera, mas não se assuste com as regras de Carolina Herrera, você pode usar essa combinação aos 40 anos sem perder a elegância, junte-se à tendência mais confortável e fresca deste ano.

Com blazer

Um conjunto de blazer sempre é uma boa ideia, opte por um que tenha o mesmo design da sua saia e adicione uma camisa branca ou neutra.

Aposte em cores neutras

As minissaias de ganga são um básico, mas experimente com cores cinza e combine com azuis ou pretos, isso deixará um dos resultados mais elegantes. Lembre-se de que sua saia pode ser cruzada ou ter outros elementos como bolsos para um toque extra. Os tênis brancos são uma ótima opção.

Com camisas e desenhos sobre a saia

Uma forma de fazer essa combinação, uma das mais elegantes, é combinando com uma blusa formal ou camisa, além de uma saia em cores cinza ou preto.