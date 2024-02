As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta terça de carnaval.

Áries

Na leitura do tarot você obteve a carta “O Imperador” , que prevê uma semana crucial para você tomar decisões importantes em sua vida pessoal. É o momento ideal para seguir em frente sem olhar para trás e aproveitar ao máximo seu potencial. Seu melhor dia é terça-feira e suas cores da sorte são o vermelho e o verde profundo. Seus números mágicos são 13 e 27, e seus signos compatíveis são Capricórnio, Áries e Leão. Sua palavra-chave para estes dias é “Perdão”.

Touro

Na leitura do tarot você obteve a carta “Ás de Ouros”, que anuncia novas oportunidades no ambiente de trabalho, por isso é o momento ideal para se reinventar e crescer profissionalmente. Não tenha dúvidas, sua vida está prestes a tomar um novo rumo. Seu melhor dia é segunda-feira e seus números mágicos são 15 e 29. Seus signos compatíveis são Aquário, Virgem e Capricórnio, e suas cores de abundância são o amarelo e o azul forte.

Gêmeos

Você obteve a carta “O Sol” no tarot, que o ajudará a conviver melhor com pessoas do exterior e a ampliar sua força profissional para alcançar o sucesso, por isso não hesite em procurar trabalho em empresas internacionais. Seu melhor dia é quinta-feira e seus números mágicos são 33 e 78. Suas cores da sorte são o amarelo e o verde brilhante, e seus signos compatíveis são Libra, Sagitário e Aquário. Você estará passando por energias conflitantes, então não faça nenhuma cirurgia médica ou odontológica esta semana.

Câncer

No horóscopo do tarot você tem a carta “Justiça”, que lhe diz que é hora de organizar seus assuntos pessoais e jurídicos e administrar sua vida com responsabilidade. Esta carta também recomenda que você considere a possibilidade de comprar uma casa. Seu dia mágico é quarta-feira e seus números da sorte são 12 e 66. Suas cores da sorte são o azul e o branco, e seus signos compatíveis são Leão, Escorpião e Peixes.

Com informações do site Nueva Mujer