Alerta dos Guardiões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão – Carta do Exu Tiriri

Pessoas e notícias importantes chegam em sua vida. Use sua consciência para saber quem merece ou não sua confiança e tome cuidado com gente que levanta calúnia.

Virgem – Carta do exu Mirim

Construa as oportunidades da sua vida e tome descrições para evoluir e conseguir o que deseja de verdade. Hora de focar no seu sucesso de forma madura e tirar o olho da grama alheia, mas sem ser egoísta com os aliados verdadeiros.

Libra – Carta do Exu 7 Encruzilhadas

Hora de se aproximar e ser aquele que colabora e é reconhecido pela vontade em que participa das coisas. Não deixe que nenhuma posição de poder passe por cima da dignidade e discernimento.

Escorpião – Carta do Exu Gira Mundo

É hora de evoluir, desapegando dos sofrimentos e deixando de culpar os outros. Caminhe para a vida nova cuidando do psicológico principalmente e começando a agir.