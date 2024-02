Alerta dos Guardiões para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Carta da Pomba Gira Rosa Caveira

Continue mostrando sua dignidade e atraindo o respeito. Entrar em conflitos por ciúme, manipulação e se fazer de vítima só o diminuem, ofuscando seu verdadeiro brilho e confiança.

Touro – Carta Exu Capa Preta

Os esforços são recompensados quando se anda no caminho certo e toma boas atitudes. Seja responsável com as finanças e proteja sua energia para não cair em superficialidades que só o fazem perder o foco.

Gêmeos – Carta do Exu Caveira

Ser disciplinado é ser mais honesto com você mesmo. Está na hora de subir na vida mudando com coisas positivas e deixando de olhar apenas o próprio umbigo. Quem dá sempre desculpas para se fazer de coitado, uma hora chora por isso mesmo.

Câncer – Carta do Exu Meia Noite

Quem foi justo e maduro irá receber as recompensas. Nunca é tarde para deixar os interesses e a falsidade de lado para ser mais verdadeiro e começar a colher frutos sinceros, principalmente nas relações.