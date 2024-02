Regra das três lavagens: o que é e por que todas as mulheres com cabelo tingido devem seguí-la?

Se você tem o cabelo tingido, então vai se interessar em conhecer a regra das três lavagens, um método de cuidado capilar recomendado por especialistas.

Seus benefícios se concentram principalmente na aparência do cabelo, especialmente depois que acabamos de aplicar a tintura e ela ainda parece muito artificial ou mais intensa do que pensávamos, então isso é uma solução.

Qual é a regra?

"Quando fazemos uma coloração, estamos alterando a estrutura interna do cabelo e adicionando uma tonalidade diferente aos nossos fios, por isso sempre se diz no salão que após três lavagens a nova cor já está integrada", afirma o estilista Juan Diego Teo, à Vogue.

Ou seja, a regra das três lavagens em cabelos tingidos consiste em esperar essa quantidade de contatos com água e shampoo para que a cor se fixe e se funda de forma bonita e saudável em todo o cabelo, por isso não devemos nos desesperar imediatamente depois de sair do salão de beleza.

Isso não significa lavar o cabelo “três dias seguidos, mas simplesmente dar tempo e entender que à medida que se lava o cabelo, se obterá um resultado natural graças ao efeito do shampoo e condicionador”, acrescenta o especialista.

De acordo com o que viu em seus anos de prática, isso é mais evidente em cabelos que foram submetidos a técnicas mais elaboradas como balayage, babylights e outros tipos de mechas, que no início podem parecer muito marcadas e depois, com a lavagem, vão parecendo mais naturais.

Por isso, a regra das três lavagens pede que você não tenha medo de ‘perder’ a cor da mudança de visual ou retoque, mas sim assegure-se de “usar produtos de lavagem específicos para cabelo tingido ou sem sulfatos para garantir sua duração e minimizar o risco de desbotamento da cor”.