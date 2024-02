As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta segunda-feira (12).

Leão

O Hierofante invertido

Você está passando por um momento de desentendimento a nível profissional que não está permitindo que você avance. É do seu interesse decidir sabiamente qual caminho seguir. Reserve um tempo para refletir, pois você precisa urgentemente buscar saídas para não ficar paralisado. Aquela pessoa que você conheceu há poucos dias e com quem tem compartilhado momentos agradáveis, faz você sentir aquele friozinho na barriga tão maravilhoso que você fica nas nuvens. Mas tenha cuidado porque você pode ficar desapontado e não estar preparado para isso. Eles vão te propor uma viagem e isso será maravilhoso porque onde quer que você vá há uma oportunidade que você não deve perder.

Virgem

O juizo

Você está numa encruzilhada para tomar uma decisão que pode significar seguir em frente ou ficar preso onde está. As linhas para resolver já estão marcadas e você sabe o que fazer, então é a sua vez de colocá-las em prática. Sua intuição e intelecto são armas poderosas para sair com sucesso desta situação temporária. De uma amizade muito linda, de compartilhar e de se ver de forma diferente, surgiu uma faísca. Não se limite pelo fato de vocês se conhecerem há muitos anos. Aproveite e ouse mudar para outro avião.

Libra

O diabo

Você está comprometido com o seu trabalho, mas há algo que sente que falta e que o faz decidir fechar este capítulo e abrir outro. Não há desculpas, é hora de fazer a mudança que lhe permitirá atingir seus objetivos. Você é inteligente, determinado e assume riscos, então não deixe que eles o impeçam e siga em frente com pés firmes. Alguém do seu passado entra em sua vida e num momento em que você sente uma imensa solidão. Você reviverá momentos de muita alegria e que o conectarão tanto que você ficará emocionado. Não perca a oportunidade de aproveitar e tentar novamente porque isso te deixa feliz.

Escorpião

A Lua invertida

Esta semana você terá que refletir sobre suas ações para enfrentar uma situação que o deixou preso. Mas é preciso sair, é preciso agir, porque ficar sozinho pensando não traz soluções. Então pegue o touro pelos chifres e resolva rapidamente tudo que está estagnado para que o sucesso e a fortuna cheguem até você. Você se cansou do desprezo, da falta de amor e dos abusos. Você decidiu mudar e não se arrepende da decisão que tomou. Esse relacionamento não deu certo porque você merece alguém que te valorize. Essa pessoa vai chegar, não duvide.

Com informações do site Nueva Mujer