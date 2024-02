Saiba por que depois dos 50 anos aumentam os riscos de doenças prostáticas

Uma das notícias mais relevantes nestes primeiros dias do mês de fevereiro foi o anúncio por parte do Palácio de Buckingham sobre o câncer de próstata que o Rei Charles III está enfrentando, uma situação que surpreendeu muitos, já que o monarca está sob cuidados personalizados constantes graças à equipe médica ampla da realeza britânica.

Isso fez com que mais de um se perguntasse por que as doenças prostáticas aparecem mesmo com acompanhamento médico, além disso, outra das questões gerais é a razão de sua ocorrência quando se inicia a fase da idade adulta avançada.

Aumento de risco na velhice

Sem dúvida alguma, e as estatísticas comprovam, o envelhecimento é o fator de risco mais importante para o surgimento do câncer. Alguns dos fatores que permitem o desenvolvimento da doença são o consumo de cigarro, a herança genética, a exposição ao sol e o tipo de alimentação, entre outros.

Câncer O câncer de próstata ocorre na glândula prostática, a qual se encontra exatamente embaixo da virilha (Foto: Dreamstime)

Em relação à próstata, é o tumor visceral mais comum em homens e foi a segunda causa de morte em homens com mais de 50 anos, depois do câncer de pulmão, até o final do século 20, conforme indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino. Localizada na pelve, entre a bexiga e o esfíncter urinário, à frente do reto. Contém células que produzem parte do líquido seminal que protege e nutre os espermatozoides. 40% dos homens com mais de 50 anos terão doenças prostáticas em algum momento, e essa porcentagem aumenta com o passar do tempo, chegando a 80-90% aos 80 anos.

O fundamental e o que a OMS mais recomenda é que cada homem recorra constantemente aos controles pertinentes, pois quanto mais rápido forem detectados os sinais, as chances de mortes por esse tipo de câncer diminuem significativamente.