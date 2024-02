Quanto tempo você deve esperar antes de dizer “eu te amo” para o seu parceiro?

Você está saindo com alguém, as coisas estão indo bem e os sentimentos já estão transbordando. Se esse é o seu caso, é normal se perguntar quanto tempo esperar para dizer “eu te amo” e evitar apressar as coisas.

Nesse sentido, o ritmo é determinado pela dinâmica do casal e pelo que o coração dita, pois não existem regras escritas para todos. No entanto, estudos sociais definem a média do que é 'aceitável', o que é diferente para homens e mulheres.

Quanto tempo esperar?

De acordo com uma pesquisa do eHarmony, citada pela Glamour, o tempo médio que levou para os membros de um relacionamento expressarem seus sentimentos foi de cerca de 4 meses. Esta pesquisa foi realizada em 2018 e envolveu 2 mil pessoas.

Por outro lado, o site de encontros Match afirmou que a pessoa média entrevistada diz “eu te amo” depois de cerca de 144 dias, ou quase 4,5 meses.

Par apaixonado Unsplash (Usuario/Unsplash)

Os homens com menos de 35 anos são mais propensos a dizer isso rapidamente, alguns até soltam essa frase contundente durante a primeira semana. De qualquer forma, eles costumam dizer isso primeiro, levando 97 dias para chegar a esse ponto. Nas mulheres pode levar mais tempo, totalizando 139 dias.

Por outro lado, uma pesquisa da YouGov realizada em 2016 afirmou que 22% das pessoas dizem isso entre dois e três meses, enquanto 16% o fazem no primeiro mês. Algo mais realista é fornecido pelo The Ascent, afirmando que o tempo médio são seis meses.

Um homem diz muito sobre seus sentimentos e intenções com seus gestos Pexels (Pexels)

“Os homens pensavam em confessar seu amor seis semanas antes, em média, do que as mulheres. O consenso geral entre os estudos sobre o amor é que os homens se apaixonam mais rapidamente do que as mulheres”, afirma a mesma fonte. Por isso, cada um define seu próprio ritmo.