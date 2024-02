Melhores combinações de cores para ficar em sintonia com a moda

Escolher uma cor e combiná-la é um dos momentos que mais amamos como mulheres, mas também nos frustra quando não nos sentimos confortáveis com as combinações.

Mas não é que a cor fique mal, também devemos ser ousadas e deixar o clássico de lado e experimentar o audacioso, e isso pode ser alcançado com um acessório, uma bolsa ou um par de saltos que quebrem o color block.

Além das misturas óbvias, como o branco e o preto, a passarela nos traz outras fórmulas cromáticas infalíveis.

Como combinar para se vestir bem

De acordo com a revista Telva, estas são as regras de estilo que irão ajudá-lo a acertar na combinação:

Não exagere - Em geral, não é aconselhável incluir mais de três cores diferentes em um mesmo visual. Obviamente, você pode não seguir essa regra e criar um bom conjunto, mas na dúvida é melhor minimizar.

As cores neutras serão seu coringa - Tons como branco, preto, cinza ou bege combinam bem com qualquer outra cor, então é conveniente ter várias peças nessas cores como base do guarda-roupa.

As cores análogas - próximas umas das outras no círculo cromático - geralmente fazem uma boa combinação entre si. Experimente coordená-las brincando com a intensidade.

Dê força ao visual com algum acessório em uma cor vibrante - Se você não se vê usando um vestido vermelho, sempre pode usar algum acessório nesse tom.

Utilize as cores para realçar a silhueta - Se, por exemplo, você deseja estilizar as pernas e realçar o tronco, será uma boa ideia escolher um tom claro na parte superior, ou uma peça estampada, e uma calça ou saia de cor escura.

Também é fundamental saber quais cores te favorecem - Isso depende da cor dos olhos, cabelo ou pele. O ideal é realizar um estudo de cor e, de acordo com essas características, usar cores diferentes para realçar sua beleza natural.

Cores tendências e suas combinações

Azul claro

Esta é uma cor que funciona muito bem tanto com tons quentes como frios e está associada à doçura e sinceridade. Tão importante quanto saber qual cor te favorece é conhecer as conotações que ela carrega. Para combiná-la, os especialistas aconselham evitar o branco, para não criar um visual muito infantil.

O ideal é combinar o azul claro para este 2024 com cinza, malva e bege.

Vermelho

É usado em sua versão mais intensa. Para escolhê-lo, são necessárias altas doses de segurança, consciente de que não passará despercebida. Além do preto, cor com a qual muitas vezes as influenciadoras de estilo o usam, os desfiles da temporada oferecem novas ideias para se vestir de vermelho e acertar.

Entre as combinações estão o vermelho com marrom, com verde menta e com burgundy.

Rosa

Se em 2023 o rosa fúcsia foi a grande tendência, em 2024 veremos sua versão mais candy através de looks em rosa empoeirado ou pastel. Enquanto outras cores convidam à experimentação, esta funciona melhor seguindo o caminho da simplicidade.

As combinações para você estar na tendência são rosa com preto, com rosa e com caramelo.

Amarelo

Luminoso e cheio de boas vibrações, o amarelo será outra das cores protagonistas. É mais fácil de combinar do que imaginas.

Entre as combinações vencedoras com o amarelo estão o preto, o creme e o cinza.

Azul Marinho

Se o preto parece muito comum, ou simplesmente não se vê usando essa cor, o azul marinho será a alternativa perfeita. E confirmamos que é a cor do luxo discreto.

As melhores combinações com azul marinho são com branco, amarelo e preto.

Laranja

Vai dar energia ao seu armário, algo que sempre apetece com a chegada do bom tempo.

Para combinar as cores perfeitas são o caramelo, fúcsia e nude.