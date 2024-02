Dicas para escolher o aparelho de ar condicionado que mais lhe convém

Os aparelhos de ar condicionado tornaram-se um elemento essencial em muitas casas e locais de trabalho em todo o mundo, não apenas durante períodos de calor intenso, como o que estamos vivendo agora no Chile, mas também no inverno, pois são muito úteis para aquecer qualquer ambiente.

No entanto, não devemos nos confundir quando nos falam sobre eles, especialmente quando estamos considerando comprar um e não conseguimos decidir por um em particular. À medida que a demanda foi aumentando, os fabricantes viram a necessidade de melhorar seu desempenho e eficiência energética dia após dia. Como resultado, surgiram dois tipos: o ar condicionado convencional e o ar condicionado inverter.

Qual é a diferença? Aqui explicamos, esperando que isso o ajude a tomar a decisão sobre qual é o mais conveniente para você.

Um aparelho de ar condicionado convencional funciona através do ligar e desligar repetitivo do seu compressor. Cada vez que ele é ligado, a temperatura do ambiente diminui até atingir o nível desejado, momento em que o compressor é desligado. No entanto, toda vez que ele é desligado, a temperatura começa a aumentar novamente. Portanto, é necessário ligá-lo novamente para manter a temperatura desejada.

Por outro lado, os aparelhos de ar condicionado inverter funcionam de maneira diferente. Em vez de ligar e desligar repetidamente o compressor, a velocidade dele é ajustada continuamente para manter a temperatura desejada. Isso significa que o compressor nunca é desligado completamente, mas mantém um funcionamento constante e suave.

Além disso, o ar condicionado inverter utiliza tecnologia de ponta que permite ajustar a velocidade do compressor com base nas condições ambientais, tornando-o mais eficiente em termos energéticos do que o convencional. Em média, o inverter pode economizar até 40% em comparação com o convencional.

Além disso, outro fator a ser considerado é o ruído. Devido ao fato de que os aparelhos de ar condicionado convencionais ligam e desligam repetidamente, eles são mais barulhentos do que os inverter, que têm um funcionamento mais suave e constante.

Em resumo, os aparelhos de ar condicionado inverter oferecem uma série de vantagens em relação aos convencionais, incluindo maior eficiência energética, funcionamento mais silencioso e temperatura mais estável. Portanto, se você está procurando um novo ar condicionado, é importante considerar a opção de um inverter para obter um melhor desempenho.

Agora, está claro que os aparelhos de ar condicionado inverter são mais caros do que os convencionais, por isso é importante avaliar qual é a melhor opção com base nas necessidades e orçamento de cada usuário.